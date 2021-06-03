Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак

На Донбасі від російських снайперів за час дії режиму тиші загинули 23 й зазнали поранень 12 українських військовослужбовців.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час відеовключення на зустрічі президента України Володимира Зеленського з делегацією Конгресу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За його словами, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Загалом від початку дії режиму тиші (з 27 липня 2020 року) зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами.

Крім того, як зазначив Хомчак, противник, нехтуючи домовленостями ТКГ про припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій. Найбільша активність спостерігається на маріупольському, авдіївському та торецькому напрямках.

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"Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму", - сказав головнокомандувач ЗСУ.