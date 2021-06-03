Нардеп "Голосу" Железняк про президентський закон: Статус олігарха визначатиме РНБО, орієнтуючись на чотири критерії
Про це написав у Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками аналізу законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, інформує Цензор.НЕТ.
Так, до "олігархів" зараховують людину, яка відповідає трьом із чотирьох критеріїв:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
- підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн)
При цьому рішення про визнання особи олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони, що є підставою для внесення таких осіб до Реєстру олігархів.
Людям, які внесені до реєстру олігархів, забороняється здійснювати підтримку політичних партій і бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
"Участю в політичному житті" вважається робота на керівних державних посадах (президент, спікер парламенту, міністр, їхні заступники та інші), на керівних посадах у політичних партіях або фінансування їхньої діяльності, агітації або проведення мітингів.
Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт про боротьбу з олігархами. Законопроєкт визначений як невідкладний, його тексту на сайті Верховної Ради поки немає. В Офісі Президента повідомили, що у закону буде обмежений термін дії - 10 років.