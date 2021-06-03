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Нардеп "Голосу" Железняк про президентський закон: Статус олігарха визначатиме РНБО, орієнтуючись на чотири критерії

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Нардеп "Голосу" Железняк про президентський закон: Статус олігарха визначатиме РНБО, орієнтуючись на чотири критерії
Законопроєктом президента Володимира Зеленського про деолігархізацію передбачено, що рішення про визнання особи олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони.

Про це написав у Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками аналізу законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до "олігархів" зараховують людину, яка відповідає трьом із чотирьох критеріїв:

- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
- підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів, - ОП

При цьому рішення про визнання особи олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони, що є підставою для внесення таких осіб до Реєстру олігархів.

Людям, які внесені до реєстру олігархів, забороняється здійснювати підтримку політичних партій і бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

"Участю в політичному житті" вважається робота на керівних державних посадах (президент, спікер парламенту, міністр, їхні заступники та інші), на керівних посадах у політичних партіях або фінансування їхньої діяльності, агітації або проведення мітингів.

Нардеп Голосу Железняк про президентський закон: Статус олігарха визначатиме РНБО, орієнтуючись на чотири критерії 01

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт про боротьбу з олігархами. Законопроєкт визначений як невідкладний, його тексту на сайті Верховної Ради поки немає. В Офісі Президента повідомили, що у закону буде обмежений термін дії - 10 років.

Також дивіться: Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Закон нужно было назвать "О клятом Порошенко", бо таки Беню олигархом не признают
  • Scorpman Y
    бесноватый вовка-шут забыл о главном - Конституции Украины.
    В которой прописано, что никто не может ограничивать права и свободы граждан Украины, в т.ч. и ИЗБИРАТЬСЯ и быть избранным..
    более того: Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
    При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

    тем более - каким-то шутовским снбо, состоящим из клоуна и его трускавецких "академиков"))
    Читаем дальше:Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
    а ограничение "патамушта алигарх" - это и есть прямое нарушение Конституции Украины лично вовкой-шутом)

    Далее:Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}
    Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
    Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
  • Scorpman Y
    Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2014 від 15.05.2014}
    Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
    тобто, ніяких обмежень "ПАТАМУШТА АЛИГАРХ" в Конституції України немає..
    Тому "закон вовки-шута" - це пряме порушення основного Закону України, більш того - це порушення прав та свобод громадян України, відноситься до НАЙТЯЖКИХ злочинів (що підривають основи держави!) та карається максимальним сроком ув'язнення.
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