Нардеп "Голосу" Железняк про президентський закон: Статус олігарха визначатиме РНБО, орієнтуючись на чотири критерії

Законопроєктом президента Володимира Зеленського про деолігархізацію передбачено, що рішення про визнання особи олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони.

Про це написав у Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками аналізу законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до "олігархів" зараховують людину, яка відповідає трьом із чотирьох критеріїв:

- бере участь у політичному житті;

- має значний вплив на засоби масової інформації;

- є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

- підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн)

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При цьому рішення про визнання особи олігархом ухвалюється Радою національної безпеки і оборони, що є підставою для внесення таких осіб до Реєстру олігархів.

Людям, які внесені до реєстру олігархів, забороняється здійснювати підтримку політичних партій і бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

"Участю в політичному житті" вважається робота на керівних державних посадах (президент, спікер парламенту, міністр, їхні заступники та інші), на керівних посадах у політичних партіях або фінансування їхньої діяльності, агітації або проведення мітингів.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт про боротьбу з олігархами. Законопроєкт визначений як невідкладний, його тексту на сайті Верховної Ради поки немає. В Офісі Президента повідомили, що у закону буде обмежений термін дії - 10 років.

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