Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін
Про це в ефірі Громадського радіо розповів генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми про це знаємо з 2017 року, коли ми завершили розробку концепції ВДНГ на 40 років, представили її громадськості, захистили і затвердили. Розвиток експоцентру передбачений за дев’ятьма напрямками. Один із них — освітній, і весь функціонал освітній сконцентрований в умовному освітньому кластері. Приблизно 16 гектарів території центру, яка вже під забудовою або під якимось спорудами, або є ще недобудована споруда. І у цьому документі передбачено, що ядром цього освітнього кластеру буде університет", - розповів Мушкін.
За його словами, університет буде розташований у північно-східній частині експоцентру. Завершуватиметься цей кластер там, де зараз розташовується Музей науки.
"Там планується будівництво нових споруд і буде інфраструктура для новітнього сучасного університету", - додав Мушкін.
Він наголосив, що поки немає проєктної документації - існує тільки візуальна концептуальна ідея. На території цього освітнього кластеру є недобудована за радянських часів споруда. І директор Національного експоцентру висловив сподівання, що проєкт передбачатиме її демонтаж.
Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн.