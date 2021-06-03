Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван обговорив з радником канцлера Німеччини із закордонних справ і безпеки Яном Хеккером "Північний потік-2" та низку інших регіональних і глобальних питань

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

"Експерти з обох урядів обговорили трубопровід "Північний потік-2", зокрема занепокоєність США з приводу ризиків, які він становить для України і європейської енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні адміністрації США.

Крім того, вони говорили про "майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО, важливість забезпечення енергетичного майбутнього Європи, колективні зусилля щодо обміну вакцинами проти COVID-19, координацію в галузі кібербезпеки і реагування на атаки вимагачів, а також про пріоритети зовнішньої політики, включно з Росією, Україною, Іраном, Сахельським регіоном і Західними Балканами".

Зі свого боку заступник радника з національної безпеки Даліп Сінгх зустрівся з економічним радником канцлера ФРН Ларсом-Хендріком Реллером, щоб обговорити низку економічних питань. Серед іншого обговорювалися майбутні зустрічі лідерів G7, розподіл доз вакцин, примусова праця, відновлення економіки після COVID-19 і безпека мереж 5G.

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