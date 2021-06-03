Коронавірус демонструє надзвичайну адаптивність і стає більш суворим, - ВООЗ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Слово і Діло", про це сказав Набарро в ефірі Sky News.
За його словами, поки що всі вакцини ефективні проти мутованих варіантів.
"Поки що я не думаю, що у нас є якісь стійкі до вакцин варіанти, але це майже напевно рано чи пізно станеться", - сказав доктор.
Набарро також висловив свої побоювання щодо коронавірусу, оскільки він демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і ставати більш небезпечним.
"Я стурбований. І я стурбований тому, що цей вірус демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і навіть ставати ще більш непривітним", - сказав Набарро.
Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також заявив, що зараз пандемія "бушує" по всьому світу. За його словами, особливо вона заподіює "надзвичайні страждання" в сільській місцевості.
Раніше ВООЗ схвалила застосування вакцини, яку використовують в Україні.