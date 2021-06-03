Новини • Коронавірус і карантин

Коронавірус демонструє надзвичайну адаптивність і стає більш суворим, - ВООЗ

8 25840
Коронавірус демонструє надзвичайну адаптивність і стає більш суворим, - ВООЗ
Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про можливу появу в майбутньому стійких до існуючих вакцин варіантів коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Слово і Діло", про це сказав Набарро в ефірі Sky News.

За його словами, поки що всі вакцини ефективні проти мутованих варіантів.

"Поки що я не думаю, що у нас є якісь стійкі до вакцин варіанти, але це майже напевно рано чи пізно станеться", - сказав доктор.

Набарро також висловив свої побоювання щодо коронавірусу, оскільки він демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і ставати більш небезпечним.

"Я стурбований. І я стурбований тому, що цей вірус демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і навіть ставати ще більш непривітним", - сказав Набарро.

Також читайте: Україна посідає дев'яте місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також заявив, що зараз пандемія "бушує" по всьому світу. За його словами, особливо вона заподіює "надзвичайні страждання" в сільській місцевості.

Раніше ВООЗ схвалила застосування вакцини, яку використовують в Україні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    Їдіть в інститут, мікробіології повчитися, всі природні віруси мутують в бік зменшення патогенності, бо це дозволяє їм набути більшого розповсюдження
  • Владислав Носковский
    А нарасєї мінімалка нижча, аніж в Україні... Хто тут "ніщій"?))
  • Miko R 798886a8
    Поки у всіх видів патогенного коронавіруса не буле знайдено єдину, спільну антигенну частину, при блокуванні якої антитілами вірус дезактивується, і поки не зробоять універсальні вакцини, і поки вакцинація не охопить більшість людства - коронавірус буде мутувати і на кожному колі своєї еволюції буле ставати все більш грізним - легше заражати, викликати все більш тяжкий перебіг зі все більшою смертністю, вражати все більш молодших - аж до немовлят.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини