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В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали
В Україні зафіксовано 2581 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 3 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"3 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Серед них - 122 дитини та 129 медпрацівників.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1059 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 01 летальних випадків – 102;

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 01 одужало – 9405 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 04 методом ПЛР – 26 468 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 04 методом ІФА – 11 308 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 04 експрес-тестами – 20 953 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 07 захворіло – 2 209 417 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 07 одужало – 2 072 091 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 07 летальних випадків – 50 959;

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали 14

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