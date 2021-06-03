В Україні за добу від COVID-19 померли 102 людини, зафіксовано 2581 новий випадок зараження, 9519 осіб одужали
3 0762
В Україні зафіксовано 2581 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 3 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"3 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Серед них - 122 дитини та 129 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1059 осіб;
летальних випадків – 102;
одужало – 9405 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 26 468 осіб,
методом ІФА – 11 308 осіб,
експрес-тестами – 20 953 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 209 417 осіб;
одужало – 2 072 091 особа;
летальних випадків – 50 959;
проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях", - розповіли в МОЗ.