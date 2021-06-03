До кінця року довідка про реєстрацію в усіх буде у смартфоні, - Федоров

Проблема з довідкою про реєстрацію буде вирішена найближчим часом. До кінця року всі отримають можливість "носити" її в смартфоні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

Міністр пояснив, що в Україні понад тисячу громад, у кожної з яких є власний територіальний реєстр. І вони між собою не взаємодіють.

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"Тобто просто потрібно було, коли ухвалювали законопроєкт, сказати, що тільки в демографічному реєстрі зберігається інформація про прописку", - зазначив Федоров.

Він додав, що з 1 квітня випустили спеціальну постанову.

"Громади мають підключатися до нашого реєстру, а якщо немає у них технологічних можливостей, ми надаємо інтерфейс від демографічного реєстру, де вони фіксують цю інформацію. Вже приєдналися 6 великих обласних центрів, і протягом найближчих декількох тижнів ще тисяча громад запрацює", - повідомив міністр.

Федоров обіцяє, що проблему з пропискою вирішать до кінця року.

"І вона у всіх буде в смартфоні. Ми перекладаємо цю відповідальність - носити цю довідку - на плечі держави", - сказав міністр.