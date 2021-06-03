Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 172,4 млн, жертв уже понад 3,7 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 3 червня у світі зареєстрували 489 890 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 952 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 172 430 557 випадків інфікування, з них 489 890 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 706 682 особи, з них 10 952 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 155 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція й Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 11-ту і 3-тю позицію відповідно.