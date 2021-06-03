Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні

Ремонт ділянки траси Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка в Одеській області підходить до фінішу. Зараз на дорозі почали укладання верхнього шару з щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва" в Facebook.

Загальна протяжність відрізка становить 8,7 км. Роботи тут стартували в березні, і за цей час підрядник видалив чагарники і дрібнолісся, розпушив покриття, влаштував посилену основу за технологією "холодного ресайклінгу", а також нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

В даний час на ділянці км 369 + 802 - км 378 + 505 від села Ангелінівка в напрямку села Розалівка компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь" в рамках президентської компанії "Велике будівництво" вже почали укладання верхнього шару з щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші.

Зазначається, що роботи йдуть з випередженням графіка. На об'єкті залишилося встановити з'їзди і примикання, встановити дорожні знаки і нанести розмітку.

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В ремонті дороги задіяні 90 працівників та 55 одиниць спецтехніки. Завершити його планують вже в червні.

Траса Р-33 довжиною 358,9 км проходить через густонаселені райони Одеської та Вінницької областей і закінчується біля міжнародного пункту пропуску Кучурган на кордоні з Республікою Молдова.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що відновлення доріг місцевого значення є пріоритетним в 2021 році.