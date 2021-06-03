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Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського

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Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського
Згідно із запропонованим Раді президентським законопроектом про деолігархізацію, рішення про визнання особи олігархом має ухвалювати Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на оприлюднений на сайті ВР проєкт закону.

"Рішення про визнання особи такою, що має значну економічну або політичну вага в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

"Рішення РНБО України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - випливає із законопроєкту.

Згідно з документом, формування і ведення Реєстру забезпечуватиме Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

На офіційному вебсайті РНБО має бути забезпечений відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа).

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Это просто трэш какой-то
  • Прощай немытая раССея
    Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 9940
  • Підлога Маккартні
    Так фишка в том, что зеленский уже тоже олигофрен, накрал за эти 2 года шо правнукам прибарахлиться хватит. А следуя букве закона олигофрен не может быть презедентом этой страны Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 9171 Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 9171
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