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Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського

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Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського
Згідно із запропонованим Раді президентським законопроєктом про деолігархізацію, особи, включені до Реєстру олігархів, зіткнуться з низкою обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений на сайті ВР проєкт закону.

Так, статтею 7 законопроєкту "Правові наслідки включення особи до Реєстру" пропонується особам, які включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, заборонити:

- здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

- бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. 2. Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Також читайте: Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    РЕЕСТР ОЛИГАРХОВ (от ЗЕленского):
    1. Порошенко.
    2.Порошенко.
    3.Порошенко.
    4.Порошенко.
    5.Порошенко
    6.Поршенко.
    7.Поршенко.
    8.Поршенко.
    9.Порошенко.
    10.Порошенко.
    Конец списка.
  • 5 копійок
    Пізно всрався кацаваротка. Все вже скуплено.
  • Підлога Маккартні
    А когда уберут премьер министра Дениса Шморгаля?????? Он же стаавленник Рина Леонидовича. Про ставленника бородатой Бабушки я вообще молчу это сам презеденет Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 7310
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