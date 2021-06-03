Вранці на ринку "Столичний" спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві на ринку "Столичний" стався конфлікт на ґрунті з'ясування прав власності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Сьогодні на спецлінію поліції "102" надійшли звернення громадян щодо порушення публічного порядку на території ринку "Столичний", застосування димових пакетів та петард. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці", - йдеться в повідоиленні.

Зазначається, що поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Потерпілих наразі немає.

Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений.

Також повідомляється, що нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний".

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Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та ухвалено рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

У поліції також зазначили, що конфлікт відбувається на тлі з'ясування прав власності.







Фото: поліція Київської області/Facebook