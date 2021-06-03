Вранці на ринку "Столичний" спалахнув конфлікт: у хід йшли димові пакети і петарди, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
"Сьогодні на спецлінію поліції "102" надійшли звернення громадян щодо порушення публічного порядку на території ринку "Столичний", застосування димових пакетів та петард. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці", - йдеться в повідоиленні.
Зазначається, що поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Потерпілих наразі немає.
Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений.
Також повідомляється, що нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний".
Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та ухвалено рішення щодо притягнення їх до відповідальності.
У поліції також зазначили, що конфлікт відбувається на тлі з'ясування прав власності.
Фото: поліція Київської області/Facebook