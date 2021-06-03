Законопроєкт Зеленського внесено до ВР для піару. Документ створено не для того, щоб боротися з олігархами, - Рудик
Про це вона заявила сьогодні журналістам перед початком засідання ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нардепки, цей законопроєкт нічого не вирішує, крім того, що РНБО тепер визначатиме, хто в Україні олігарх.
"Ми всі були президентами, а тепер будемо трохи олігархами. У законопроєкті є багато неточностей і незрозумілих речей. А також багато повноважень для членів РНБО ... РНБО зможе сказати, хто, по суті, є олігархом", - зазначила політик.
Рудик наголосила, що за тими критеріями, які прописані в законопроєкті, будь-яка людина, яка колись привозила їжу на Майдан, вже може вважатися тим, хто підтримував збори активістів і демонстрації.
"Друге. Якщо людина - глава політичної партії - це теж вважається олігарх за цими критеріями. Цей закон створений не для того, щоб боротися з олігархами", - резюмувала Рудик.