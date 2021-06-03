Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник

Збройний напад Росії на Україну можливий у будь-який момент.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Німеччині, про це в інтерв'ю журналу ".loyal" заявив посол Андрій Мельник.

На питання, чи бажає Путін захопити Україну, Мельник відповів: "Його план, як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави. Це і є його божевільна мета. Прозахідний і демократичний розвиток моєї батьківщини для Путіна - це як більмо на оці, тому що це загрожує його тоталітарному і корупційного режиму".

За словами посла, небезпека нового масштабного нападу на Україну залишається і до цього дня.

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"Путін хотів не лише протестувати нову Адміністрацію США та Федеральний уряд Німеччини. Путін сконцентрував на нашому кордон від 100 до 120 тисяч солдатів, оснащених найновітнішою зброєю. Наша армія налічує лише 246 тисяч військових. На жаль, масований збройний напад Росії на Україну можливий у будь-який момент", - додав Мельник.