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Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла

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Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла
Законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського про деолігархізацію надійшов у парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт про олігархів розглядатиме Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вже надійшов", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського внесено до ВР для піару. Документ створено не для того, щоб боротися з олігархами, - Рудик

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f

    @O1CZrj4V9J4AOce

    Ну вот наконец-то мы добрались до сути!
    Закон Зебизян про олигархов писался исключительно под Пороха.
    Там нет ни слова о бюджетном корыте, о политическом лобби частного бизнеса,
    о доходах с госресурсов, зато там есть о СМИ и о 10 годах без политики по решению ручного РНБО.
    И все.
  • Ksenia VB
    А на розгляд суспільства його не винесуть ?
  • Стрелок
    Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 8083
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