Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла
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Законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського про деолігархізацію надійшов у парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт про олігархів розглядатиме Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вже надійшов", - написала вона.