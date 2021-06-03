Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла

Законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського про деолігархізацію надійшов у парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт про олігархів розглядатиме Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вже надійшов", - написала вона.

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