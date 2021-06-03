Рада відмовилася скасувати закон про покарання за воєнні злочини

Верховна Рада провалила ухвалення постанови про скасування закону, який дозволяє карати воєнних злочинців.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 85 народних депутатів проголосували за проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 20.05.2021 про ухвалення у другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

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Автор документа - народний депутат "ЄС" Михайло Забродський.

Перед голосуванням нардепка "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що її фракція підтримує посилення відповідальності за воєнні злочини, але вважає ухвалений законопроєкт таким, що може нашкодити Збройним Силам України.

Нагадаємо, 20 травня Рада запровадила в Україні кримінальне покарання за воєнні злочини: закон передбачає відсутність терміну давності.