Телеканали "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот у вечірніх ефірах, - мовний омбудсмен Кремінь

На телеканалах "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот, а саме - обов'язкова частка державної мови у вечірньому прайм-таймі становить менш ніж 75%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Так, із 17 по 23 травня Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови був здійснений оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів: "ICTV", "1+1", "Інтер" та "Україна". Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції ефірних каналів.

За результатами моніторингу зафіксовано порушення закону щодо мовних квот на трьох телеканалах: "1+1", "Інтер" та "Україна". Так, тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становить 69,9%, "1+1" – 70,9%; "Інтер" – 72,9%. Відповідно ж до Закону, така частка на загальнонаціональних каналах має становити не менш як 75%.

Виявлено також порушення частини 3 статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою реклами на телебаченні є державна мова. Так, трансляція реклами (анонсів передач, фільмів), в яких використовувалася інша мова, ніж державна, здійснювалася телеканалами "Інтер" та "ICTV".

"Звертаюся до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення взяти виявлені нами факти до уваги та вжити відповідних заходів реагування, які передбачені чинним законодавством України", - зазначив Кремінь.

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