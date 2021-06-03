Затримано агента "МДБ ДНР", що прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.
"На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС", - йдеться в повідомленні.
Агента ворожої спецслужби затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.