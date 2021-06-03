Затримано агента "МДБ ДНР", що прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР", підконтрольного російським спецслужбам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

"На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

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Агента ворожої спецслужби затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.