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Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький

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Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький
Патрульна поліція позначила найбільш аварійні ділянки столичних доріг у навігаторі. Надалі подібну практику розширять на інші міста України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за його словами, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze. Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: "За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го".

"За місяць розраховуємо охопити більш як 500 000 користувачів Waze. Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10–15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України", - зазначив Білошицький.

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Позначки можна побачити за адресами:

– площа Перемоги, 1

– проспект Академіка Глушкова, 13-Б

– проспект Миколи Бажана, 19

– проспект Степана Бандери, 6

– проспект Степана Бандери, 36

– Дарницька площа, 1

– проспект Романа Шухевича, 16

– вулиця Берковецька, 6

– проспект Перемоги, 123

– проспект Леся Курбаса, 19-А

Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький 01
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький 02
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький 03

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Топ коментарі

  • Василий Сантадок
    Многие ДТП из-за дебилоидной организации дорожного движения и отсутсвия разметки. Поэтому, лучше бы не писаниной в Вэйзе занимались, а организовали норм дор.движ и нагнули ****** киеватодору за отсутствие разметки (или ее нулевое качество), а так же ямы по яйки, которые в последний момент замечаешь, и виляешь из полосы в полосу, как бухой, создавая опасные ситуации.
  • Володимир Начинка
    І все?
  • YU ST
    Ідея відомого науКівця Любомира Сопільника втілена...
    Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 868

    Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
    https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
    Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
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