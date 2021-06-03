Дестабілізаційні дії РФ спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії із залученням НАТО, - Шмигаль
3762
Тривалі дестабілізаційні дії Росії в Чорноморському регіоні спонукають Україну і Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в четвер у Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Тривалі дестабілізаційні дії Російської Федерації в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки, зокрема із залученням країн-членів НАТО", - сказав Шмигаль.
Зі свого боку Гарібашвілі також зазначив, що в України та Грузії є спільні виклики і проблеми з боку Російської Федерації, а також складні наслідки окупації.
Крім того, він висловив занепокоєння з огляду на ситуацію, яка відбувається біля кордонів України й тимчасово окупованого Криму.