Дестабілізаційні дії РФ спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії із залученням НАТО, - Шмигаль

Тривалі дестабілізаційні дії Росії в Чорноморському регіоні спонукають Україну і Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в четвер у Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тривалі дестабілізаційні дії Російської Федерації в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки, зокрема із залученням країн-членів НАТО", - сказав Шмигаль.

Зі свого боку Гарібашвілі також зазначив, що в України та Грузії є спільні виклики і проблеми з боку Російської Федерації, а також складні наслідки окупації.

Крім того, він висловив занепокоєння з огляду на ситуацію, яка відбувається біля кордонів України й тимчасово окупованого Криму.

Також читайте: Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник