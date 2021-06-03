Рада схвалила необхідні для запуску податкової амністії зміни до закону про валюту

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про валюту і валютні операції".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 255 народних депутатів проголосували за законопроєкт Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку зі внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору до бюджету.

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Документ ухвалили без обговорення.