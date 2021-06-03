Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.
Також Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво".
Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.