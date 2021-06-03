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Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області

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Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

Також Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво".

Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Ну вот і - здрас-тє . Шо , хмєльнічанє , заждалісь . ?
    Катаклізмів у вас давно не було .? Будуть ... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4474
    Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4353 .
  • Андрей Михалыч 4af54691
    мои соболезнования хмельничанам...
  • vitaliymkua
    Тікайте хлопці.
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