Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на директиву.
Як зазначається, захід запроваджується для зменшення потенційного ризику для пасажирів і екіпажів після інциденту з літаком Ryanair 23 травня.
При цьому уточнюється, що "виконання польотів в повітряному просторі Білорусі більше не дозволено, якщо це не потрібно для безпечної роботи в непередбачених обставинах".
У документі також наголошується, що директива буде переглядатися відповідно до обставин.
Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.
Міністри Євросоюзу закликали перевізників ЄС уникати польотів над Білоруссю.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.