"Слуга народу" Кравчук заявила про опір прийняттю закону про деолігархізацію: Буде багато якихось юридичних аргументів. А я вірю, що він запрацює
Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Зараз буде багато якихось юридичних аргументів. Будуть розповідати, що він не буде працювати. ... А я вірю, що він запрацює", - зазначила Кравчук.
Говорячи про те, що, згідно з документом, олігархи не зможуть бути власниками медіа, нардеп наголосила: "Якщо ви хочете, щоб у вас був канал, і хочете впливати на інформаційну політику, тоді це не повинно бути пов'язане з фінансуванням політичної партії, навіть частково".
Заступниця голови фракції "СН" також розповіла, що після прийняття законопроєкту також будуть внесені зміни до антимонопольного законодавства і в закон про політичні партії.
Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.