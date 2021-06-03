Україна і Грузія найближчим часом укладуть угоду про взаємне визнання документів про COVID-вакцинацію, - Шмигаль

Україна і Грузія планують найближчим часом домовитися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Гарібашвілі.

"Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію (проти COVID-19 - ред). Це має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, які залюбки будуть відвідувати обидві наші країни", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, українсько-грузинські відносини мають розвиватися у всіх сферах взаємного інтересу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами. ФОТО

"Переконаний, що досягнуті під час сьогоднішніх перемовин домовленості стануть поштовхом для активізації двосторонньої торговельно-економічної співпраці, розвитку спільних інвестиційних, інфраструктурних, логістичних проєктів", - додав прем'єр-міністр України..