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Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук

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Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця глави фракції "СН" Євгенія Кравчук просить не перебільшувати значення постанови ВР щодо ситуації в Білорусі.

Про це вона заявила сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи те, що постанову щодо ситуації в Білорусі було змінено і вона стала не такою жорсткою, як пропонувала опозиція, Кравчук звернула увагу, що питаннями санкцій займатиметься РНБО.

За словами нардепки, дії української влади щодо режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, залишаються жорсткими.

"Ми не визнаємо Лукашенка керівником Білорусі. Він - самопроголошений президент. Ми засуджуємо його дії в питанні повітряного тероризму", - зазначила Кравчук і додала: "якщо Лукашенко робитиме подальші кроки, наприклад, з'явилася ідея, щоб до Криму літали білоруські літаки, то ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус нашої політичної позиції".

Як повідомлялося, 3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини !!!)))
  • phantom4
    Ректальную температуру повысь дурепа зеленое. Речь ни о чем. Боже сбереги Украину от ЗЕленой плесени!
  • Oljik
    Якщо будуть літати через Україну, то саджайте літаки за допомогою телефонної будки і винищувача, бо "какая разніца Хамас-нєХамас" (с).
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