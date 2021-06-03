Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
В рамках досудового розслідування припинено діяльність мережі аптечних закладів, які незаконно збували нарковмісні препарати, що відпускаються тільки за рецептом лікаря.
Правоохоронцями проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати.
Слідчі дії тривають. Після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.