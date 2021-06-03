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Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж

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Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж
Слобідська окружна прокуратура м.Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

В рамках досудового розслідування припинено діяльність мережі аптечних закладів, які незаконно збували нарковмісні препарати, що відпускаються тільки за рецептом лікаря.

Правоохоронцями проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати.

Слідчі дії тривають. Після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек 01

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.

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Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек 02
Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек 03
Фото: прокуратура

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