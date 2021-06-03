Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж

Слобідська окружна прокуратура м.Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

В рамках досудового розслідування припинено діяльність мережі аптечних закладів, які незаконно збували нарковмісні препарати, що відпускаються тільки за рецептом лікаря.

Правоохоронцями проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати.

Слідчі дії тривають. Після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.

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Фото: прокуратура