Разумков виступає за ухвалення закону про лобізм: Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, а не підкилимно
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає за необхідне прийняти в Україні закон про лобізм.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу у ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами спікера, такий закон дозволить нормально працювати бізнесу і владі, як це відбувається в США і країнах Європи.
"Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, не під "ковдрою" і не підкилимно", - підкреслив він.