Разумков про законопроєкт щодо деолігархізації: Є побоювання. Повинні бути обмежувачі, що не дозволяють маніпулювати таким інструментом

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає в цілому ідею деолігархізації правильною.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков розповів, що ознайомився із законопроєктом про деолігархізацію.

Спікер вважає, що в документі є важливі аспекти, на яких потрібно зосередити увагу.

"РНБО - це консультативний, дорадчий орган. Йому не властива функція визначати тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Тому, я вважаю, що потрібно було б створити окремий орган, який займався б такими питаннями. Можливо, за аналогією з такими комісіями, які займаються відбором в САП, НАБУ, можливо, із залученням іноземних експертів. Це теж було б ефективним механізмом. Плюс є інші побоювання, тому що у РНБО виникає конфлікт інтересів, сюди входять президент, голова Верховної Ради, інші посадові особи. Якщо ми говоримо, гіпотетично, що є голова Верховної Ради, який пов'язаний з олігархами, або інша посадова особа, як прем'єр-міністр або міністр, то навряд чи він буде підтримувати включення такої людини в список", - пояснив Разумков.

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Спікер звернув увагу, що законопроєкт приймається терміном на 10 років.

"Тоді повинні бути запобіжники. Наприклад, через певний час зміниться президент і як новий буде використовувати цей законопроєкт - велике питання. Ми в історії України знаємо різні приклади. Тому повинні бути обмежувачі, які не дозволять маніпулювати таким серйозним інструментом у майбутньому", - упевнений він.

Говорячи про те, що законопроєкт передбачає необхідність декларування посадовими особами зустрічей з олігархами, голова ВР заявив: "Якщо ти просто сходив на каву, то немає великої проблеми про це сказати. Якщо я зустрівся з тією або іншою людиною, це ж не секрет. Але якщо ви там вирішували, вибачте за слово, "шкурняки", то які питання?! Декларуй. Я розумію, що закон не має зворотної сили, але я б зробив, щоб декларування було після кожної зустрічі, а, наприклад, в кінці року, як ми декларуємо свої доходи - тобто за минулий рік, які в тебе проходили зустрічі".

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.