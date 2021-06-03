Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран
Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
За його словами, за підсумками випробувань, уже в 2021 році, буде ухвалено рішення про прийняття на озброєння і подальше серійне виробництво на базі українських підприємств 30-мм гранатометних пострілів.
Очікується, що їхнє виробництво відбуватиметься з комплектуючих вітчизняного виробництва і окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО.
"Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це — елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи. Зниження залежності від кон’юнктурних зовнішніх ринкових та інших умов, розрахунок на власні сили, безпека виробництва боєприпасів — це запорука боєздатності ЗС України", - сказав Таран.