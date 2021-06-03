У МЗС назвали документи, необхідні громадянам України для в'їзду до Туреччини з 4 червня

Міністерство закордонних справ України надало роз'яснення правил, які будуть діяти з 4 червня для в'їзду до Туреччини, серед іншого для громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді".

З п’ятниці 4 червня повертається вимога негативного ПЛР-тесту на COVID-19, який потрібно зробити не пізніше, ніж за 72 години до приїзду; або експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Альтернативно мандрівники можуть надати документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду, або документ, що засвідчує, що людина перехворіла протягом останніх 6 місяців.

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"Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою", - уточнює Олег Ніколенко.

Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону необхідно заповнити форму на сайті міністерства охорони здоров'я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після її заповнення - в електронному або паперовому вигляді.

Для в’їзду необхідно мати також медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Туреччина після скасування вимоги ПЛР-тестів для українців з 15 травня вже за два тижні повернула вимогу тесту. Спершу називали дату 1 червня, згодом посольство України в Туреччині уточнило, що вимоги почнуть застосовуватися з 4 червня.