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Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Цихоцький

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Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Цихоцький
Польща планує найближчим часом стати незалежною від "Газпрому". Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що країна може в цьому допомогти і Україні.

Про це заявив посол в інтерв'ю "Главкому",передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща працює над диверсифікацією джерел поставок газу для того, щоб не бути залежною від РФ.

"У нас є успіхи в цьому напрямку, в недалекому майбутньому ми станемо повністю незалежними від газопостачання "Газпрому". І якщо буде зацікавленість з боку України, ми готові допомогти вашій країні теж бути незалежними від "Газпрому", - зазначив посол.

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За його словами, у Росії немає настільки багато газу, щоб продавати його через газопровід, який проходить по території України, якщо запрацює "Північний потік-2".

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Топ коментарі

  • Amber
    Даёт Вова, значит, интервью Франкфуртской Альгемайне Цайтунг.
    Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
    Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
    А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
    А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
    На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
    Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
  • Myko
    Газопровід з Норвегії в Польщу можна продовжити в Україну. А поблизу у Свіноуйсце термінал для прийому, регазифікації та перевалки зрідженого природного газу.

    Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 2310
  • Шрек Баблокат
    Вася!.. я недавно видел, как ты лайкал антиукраинские комменты залетной свинособаки "Петра Великого".. что Ватный Вася, не любишь Украину?!
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