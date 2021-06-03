Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність завершення будівництва близько тисячі об'єктів у рамках національної програми "Велике будівництво" протягом 2021-2022 років.

Про це він заявив, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Близько 1000 об'єктів проєкту" Велике будівництво "на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково повинні бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - заявив Зеленський

За словами глави держави, вирішальне значення в цьому має тісний контакт центральної і регіональної влади.

Також читайте: До Дня Незалежності завершать ремонт дороги, що веде до КПП "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні, - "Укравтодор"