Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно
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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність завершення будівництва близько тисячі об'єктів у рамках національної програми "Велике будівництво" протягом 2021-2022 років.
Про це він заявив, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Близько 1000 об'єктів проєкту" Велике будівництво "на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково повинні бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - заявив Зеленський
За словами глави держави, вирішальне значення в цьому має тісний контакт центральної і регіональної влади.