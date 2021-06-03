Євросоюз і Україна розпочали кібердіалог, - глава представництва ЄС Маасікас

Європейський Союз і Україна розпочали діалог з питань кібербезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у Twitter в четвер.

"ЄС веде кібердіалог з дуже небагатьма країнами. Сьогодні почали з Україною - державою на передовій, яка має досвід атак на критично важливу інфраструктуру і чесність виборів. Підтверджуємо нашу спільну відданість відкритому та безпечному кіберпростору і погодженням України з правовою / інституційною базою ЄС", - написав Маасікас.

Нагадаємо, як повідомив раніше глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підполковник Юрій Щиголь, 90% кібератак з-за кордону пов'язані з РФ і хакерськими групами, фінансованими російською владою.

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