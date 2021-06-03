Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію

Рішення українського уряду ввести акцизний податок на електроенергію з відновлюваних джерел остаточно порушить умови Меморандуму з іноземними інвесторами.

Про це заявив представник турецького будівельно-енергетичного холдингу GURIS Лоїк Лерміньо.

"Це порушення меморандуму, який був підписаний. Якби хоча б меморандум був дотриманий за всіма іншими параметрами, якби це було одне. Це не просто порушення, а порушення зверху інших порушень", - повідомив Лоїк Лерміньо.

За його словами, це нехтування меморандумом спричинить нові позови в міжнародні арбітражі проти української держави.

"То чим тоді був цей меморандум, якщо повернулися до того ж, що і гроші не платимо, і податки збільшуємо... Це будуть суди, арбітражі і всі інші заходи впливу", - зазначив топ-менеджер турецької компанії.

Нагадаємо, наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

2 червня Кабінет міністрів подав проект закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $ 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $ 5,86 млрд.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.