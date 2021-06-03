У Києві з'явиться сквер імені Героя України Василя Сліпака, - КМДА

Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака.