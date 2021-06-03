Завдяки фестивалю "Молодість" Україна може популяризувати у світі і своє національне кіно, і себе як незалежну державу, - гендиректор Халпахчі

Завдяки фестивалю Україна може популяризувати у світі і своє національне кіно, і себе як незалежну державу.

Звільнившись від радянської цензури, українське кіно має змогу говорити про важливі суто національні речі – і повинно цю місію виконувати, переконаний артдиректор фестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі. І цей кінофестиваль, який проходить у Києві, з часу здобуття Україною незалежності є чудовим – вільним – майданчиком для такої роботи.

Зокрема, в рамках проєкту "Робимо українське", створеного компанією "Метінвест", пан Халпахчі наголосив: "Історія "Молодості" – це історія України, всіх змін, які відбувалися до (здобуття, - ред.) Незалежності, після Незалежності".

Він також додав, що завдяки фестивалю Україна може популяризувати у світі і своє національне кіно, і себе як незалежну державу.

Втім, так було не завжди, наголошує Халпахчі. Наприклад, в інтерв'ю журналу Vogue він наголосив:

"Українське кіно переживало надто складні часи. Ідеться про подвійну, навіть потрійну цензуру, коли нас обвинувачували в націоналізмі… Кінематографістам було надзвичайно сутужно. Тож у нас величезний доробок української класики, але фільмів, абсолютно символічних для країни, не так багато... "Вавилон XX" – цей фільм, до речі, в 1979 р. переміг на кінофестивалі "Молодість". Врешті-решт, картина жива, яскрава. У ній є певні речі – національні, – які тоді Івану (режисеру Івану Миколайчуку – ред.) треба було приховувати, а сьогодні... вони надзвичайно актуальні. Я впевнений, що фестиваль має віддзеркалювати процеси, характерні саме для України, недарма на тому ж Каннському фестивалі зазвичай фільм–відкриття – це якраз французький фільм".