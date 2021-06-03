Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася"
"Спільно з урядом і парламентом ми будемо ініціювати законопроєкти про оптимізацію дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема, про вдосконалення плати за землю, податку на майно, доходів фізичних осіб, а також єдиного і транспортного податків", - сказав Зеленський, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що "не йдеться про збільшення податків". "Люди не мають страждати", - сказав президент.
За його словами, "важливе значення має вдосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансферів на основі формул, закріплених у Бюджетному кодексі України".
Глава держави додав, що "реформа місцевого самоврядування лише почалася".
"Попереду масштабна робота на регіональному та субрегіональному рівнях. Попереду дуже складний процес змін до Конституції щодо адміністративно-територіального устрою, змін до українського законодавства про місцеве самоврядування і змін до Бюджетного кодексу України", - підсумував він.