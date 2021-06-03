Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак

Конгрес місцевих і регіональних влад України стане найбільшим у країні майданчиком, де розглядатимуться і вирішуватимуться проблеми регіональних органів влади.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конгрес - це потужний інструмент вирішення ключових проблем у діяльності місцевого саморегулювання. Ми вважаємо, що він стане найбільшим майданчиком в Україні найближчим часом для вирішення нагальних проблем і діяльності органів місцевого самоврядування, їхніх спільнот та асоціацій", - заявив Єрмак.

За словами Єрмака, "незабаром почне працювати президія Конгресу, яку очолюватиме президент і яка збиратиметься щомісяця".

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"Щомісяця позиція та думки представників громад від маленьких міст до міст-мільйонників буде почута та оброблена посадовими особами країни. Жодне з питань, яке порушуватимуть члени обох палат Конгресу, не залишиться без уваги ні Конгресу, ні Офісу президента", - запевнив він.