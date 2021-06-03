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Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ

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Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ
Під час пандемії коронавірусу ситуація зі смертністю від раку погіршилася. Щорічно онкологія забирає життя 2,2 мільйона осіб, "а під час пандемії ситуація стала ще гіршою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

"Ще до пандемії я запустив спеціальний рух United Action Against Cancer (спільні дії проти раку. - Ред.), бо щороку 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою", - сказав Клюге під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Як повідомлялося раніше, пандемія завдала світу грандіозної травми, вважають у ВООЗ. Пандемія COVID-19 призвела до більшої "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни, і буде мати далекосяжні наслідки. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

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Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Ну если говорить прямо, то ВОЗ возбуждая, поддерживая и стимулируя всеми силами массовую истерию уже полтора года как всецело способствует нанесению той самой "массовой травмы"
  • PREDATOR PREDATOR
    Тобто саме через возовців ситуація погіршилась,бо саме вони давали рекомендації.В нас кожен рік помирає до 80 тисяч від раку.А через 10-20 років цифра буде ще більша.І нікого це не цікавило.
  • PREDATOR PREDATOR
    А найбільше то помирають від хвороб систем кровообігу.І це щороку.
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