Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак
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Росія розраховує на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося провести приблизно 100 км.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак.
Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь у проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", - сказав він.
Новак додав, що залишилося побудувати приблизно 100 км газопроводу.