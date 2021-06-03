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Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак

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Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак
Росія розраховує на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося провести приблизно 100 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак.

Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь у проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", - сказав він.

Новак додав, що залишилося побудувати приблизно 100 км газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    конечно! с новыми сотрудниками Роснефти и Газпрома!
    Скоро туда и Меркель подтянут танцевать...
    Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак - Цензор.НЕТ 4792
  • Marianna dba00ee2
    Всі проти будівництва. Байден проти, голова Европарламенту проти, зелені в Німеччині проти... А він будується.
  • Igor V 184bb5c7
    Не стоит забывать, что за два года своего бездарного правления, преЗЕрватив нихера не делал на международном уровне, чтобы страны-партнеры блокировали строительство. Скажу больше, после того хамского поведения зелупы с Блинкиным, американцы поняли, что бороться за страну, преЗЕк которой, сам на стороне парашии - безсмысленно.
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