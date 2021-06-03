Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак

Росія розраховує на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося провести приблизно 100 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак.

Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь у проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", - сказав він.

Новак додав, що залишилося побудувати приблизно 100 км газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ