"Слуги народу" з правового комітету ВР схвалили призначення суддями 70 аутсайдерів попередніх відборів, - Шабунін

Замість того, аби вирішувати проблеми судової влади, "слуги народу" з парламентського комітету з правової політики, очолюваного Андрієм Костіним, продовжують їх створювати.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора комітет правової політики (Костіна) не розглянув законопроєкт президента №5369 про ліквідацію зашквареного ОАСК. Зате "Слуги" в комітеті дружно проголосували за дозвіл зашквареній ВРП (яка покриває ОАСК та інших негідників) призначати суддями аутсайдерів попередніх відборів. Йдеться про законопроєкт №4229, який дозволяє ВРП провести "конкурс" для кандидатів у судді, які склали іспит 5 років тому і провалили кваліфікаційний іспит!" - пише він.

За словами Шабуніна, в законопроєкті до другого читання з’явилась маленька редакційна правочка - уточнили, що йдеться лише про 70 кандидатів, яких у 2016 році з невідомих причин не призначили. Автори заявляють, що мета законопроєкту - справедливість саме для цих некваліфікованих 70 кандидатів.

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"Чомусь депутати вирішили, що ці 70 некваліфікованих кандидатів важливіші від:

- сотень інших - які НЕ провалили кваліфікаційний іспит;

- 2000 вакантних суддівських посад (які провисають через відсутність ВККС і зашкварену ВРП);

- мільйонів українців (які не отримують справедливості в судах)", - задається питанням глава ЦПК.

"І наостанок чергова прекрасна історія з життя фауни ВРП. Там відмовилися звільняти суддю Булавіну з Луганська, яка після окупації залишилася і працює головою "ради суддів та суддею верховного суду" так званої "ЛНР". Замість ганебного звільнення її відправили в почесну відставку з усіма виплатами та пенсією! Давайте ще раз. Зашкварна ВРП подарувала судді "верховного суду ЛНР" сотні тисяч гривень наших податків (щороку!)", - підсумував він.