Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін

У нинішній редакції законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування робить ще гірше, ніж було до цього.

Про це у Facebook повідомляє глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Рада фактично знищила систему електронного декларування (відкоригувавши правками президентський законопроєкт #4651). Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!). Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї тепер треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім’ї відмовився надати дані.

"В такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього. Сподіваюся, що Зеленський його ветує. Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією. Іншою правкою 59 Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій", - підсумував глава ЦПК.

Нагадаємо, сьогодні Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях.

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