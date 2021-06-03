ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович
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Верховна Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації воєнних злочинців і легалізації нацизму.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Перед цим депутати провалили ухвалення законопроєкту в першому читанні й направлення його на доопрацювання.
Автор документа - народний депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.
Перед голосуванням народний депутат "ЄС" Володимир В'ятрович розкритикував законопроєкт і заявив, що навіть його назву списано з російських агітаційних матеріалів. За його словами, документ не просто порожній, а ще й написаний у руслі російської пропаганди.
"У мене немає питань до автора ... У мене питання до керівництва ВР - навіщо ми пропихуємо такий треш?!" - наголосив В'ятрович.