Новини

ВР прийняла за основу законопроєкт про запобігання антисемітизму в Україні

2 717114
ВР прийняла за основу законопроєкт про запобігання антисемітизму в Україні
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 252 народні депутати.

Автор законопроєкту - народний депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.

Виступаючи з трибуни перед голосуванням, він заявив що парламент повинен чітко визначити, що таке антисемітизм.

"Це ганебне явище", - підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму"

У свою чергу народний депутат з "ЄС" Володимир В'ятрович звернув увагу, що Мінкульт просить не приймати такі рішення без широкого обговорення.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Який антисимітизм? Кого захищать? Скільки етнічних українців в вазеленській владі?
    Останні два роки показали, що в Україні потрібно прийняти закон проти українофобії.
  • Злой Карлик
    это антисемитизм
    ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 2533
  • Топ Ган
    ...наш квартальный поц забеспокоился? ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 6177 ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 4550
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини