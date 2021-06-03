ВР прийняла за основу законопроєкт про запобігання антисемітизму в Україні

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 252 народні депутати.

Автор законопроєкту - народний депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.

Виступаючи з трибуни перед голосуванням, він заявив що парламент повинен чітко визначити, що таке антисемітизм.

"Це ганебне явище", - підкреслив нардеп.

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У свою чергу народний депутат з "ЄС" Володимир В'ятрович звернув увагу, що Мінкульт просить не приймати такі рішення без широкого обговорення.