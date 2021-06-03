6 років з конфіскацією за 1000 євро хабаря: ВАКС оголосив вирок судді Броварського міськрайосуду

У четвер, 3 червня, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області за хабар в тисячу євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби САП в Telegram.

Так, колегія суддів ВАКС, зваживши на докази, надані прокурором #САП, визнала суддю винуватою в отриманні 1000 євро неправомірної вигоди за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.



За вироком суду судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.



Зауважимо, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС заарештував майно брата глави ОАСК Вовка Зонтова, підозрюваного в отриманні $100 тис. хабаря

Зазначимо, що САП традиційно не називає ім'я винного, однак цілком ймовірно йдеться про суддю Ганну Білик.

У січні 2017 року Державна фіскальна служба виявила, що приватне підприємство без офіційного дозволу здійснює торгівлю паливом. В результаті був складений протокол про адміністративне правопорушення, а 13,5 тонн дизпалива вилучено.

У травні того ж року адмінпротокол потрапив на розгляд до судді Білик. Вона винесла постанову, якою закрила провадження щодо працівника приватного підприємства у зв'язку із закінченням строків накладення стягнення. При цьому суддя не вирішила питання про вилучене дизпаливо.

Представник підприємства звернувся до судді Білик за роз'ясненням, і вона повідомила, що за 1 тисячу євро готова винести необхідне рішення, де буде вказано, що дизельне паливо потрібно повернути. Суддя також порекомендувала подати змінений заяву про роз'яснення постанови і вказати в ньому, що вилучені 13,5 тонн дизпалива необхідно повернути законному власнику, тобто представнику ТОВ "Інлекс Груп".

Також читайте: Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко

14 червня 2017 року суддю Білик затримали в приміщенні Броварського міськрайонного суду, а 1 тис. євро вилучили прямо в кабінеті судді.

Суддя наполягала на своїй невинності і заявляла про фальсифікації отримання хабаря.