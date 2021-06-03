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Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації

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Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації
У Кремлі заявили, що процес дедоларизації має в Росії постійний характер.

Раніше глава Мінфіну РФ Антон Силуанов повідомив про намір влади максимально знизити доларовий компонент Фонду національного добробуту. Журналісти попросили прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова прокоментувати заяву Силуанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Процес дедоларизації - він постійний. Зараз вже видно неозброєним оком, і цей процес має місце не тільки у нас у країні, але і в багатьох країнах світу, які почали відчувати занепокоєння в зв'язку з надійністю основної резервної валюти", - сказав Пєсков.

Представник президентської адміністрації зазначив при цьому, що плани Мінфіну щодо дедоларизації ФНБ повинні пояснювати не в Кремлі, а в уряді РФ.

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На уточнювальне запитання, чи повинна знижуватися частка долара в загальних резервах Центробанку Росії, Пєсков відповів: "Кремль не має права про це говорити".

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