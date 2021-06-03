Зеленський ветував законопроєкт про інститут старост

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№ 4535), який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ спрямовано на вдосконалення правового регулювання питань щодо інституту старост та утворення старостинських округів. Водночас документ містить зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

"Зокрема, статтю 11 Закону "Про Конституційний Суд України" запропоновано викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності. Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС вказаним вимогам", - йдеться в повідомленні.

Водночас політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невід’ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону).

"Отже, такі зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС. З огляду на це, Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту виключити із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" пункт про внесення змін до Закону "Про Конституційний Суд України"", - підсумували в ОП.

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