Апеляційний суд заарештував нерухоме майно нардепа М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн ​​грн податків

Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України з групи "За майбутнє" Віктора М’ялика. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Так, 3 червня суд розглянув апеляційну скаргу, подану прокурором на визначення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 року. Тоді прокурорам відмовили в накладенні арешту на майно підозрюваного нардепа.

"За результатами апеляційного розгляду ... прийнято нову постанову, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань і накладено арешт на майно підозрюваного М., визначеного постановою", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М’ялика. Згідно з декларацією, він також має дуже багато квартир.

Зазначимо, що раніше сам нардеп М’ялик підтвердив, що прокуратура вручила йому підозру в ухиленні від податків на 97 млн ​​грн.