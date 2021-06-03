Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ. ФОТО
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Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У сховку зберігалася, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Схрон був обладнаний на горищі покинутої дачної будівлі на околиці Привілля.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- 5 гранатометних пострілів РПГ-22;
- 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
- 1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 ("міна-жаба");
- 2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
- 6 ручних гранат різних модифікацій;
- 6 гранатометних пострілів ВОГ;
- 1 окопний заряд.
"За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань. Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС", - додали в СБУ.