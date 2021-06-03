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Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У сховку зберігалася, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Схрон був обладнаний на горищі покинутої дачної будівлі на околиці Привілля.

Також дивіться: Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • 5 гранатометних пострілів РПГ-22;
  • 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
  • 1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 ("міна-жаба");
  • 2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
  • 6 ручних гранат різних модифікацій;
  • 6 гранатометних пострілів ВОГ;
  • 1 окопний заряд.

Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ 01
Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ 02

"За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань. Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС", - додали в СБУ.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    "Лягушку" совки скопіювали у німців, як і багато чого іншого.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Diogen Gdl, а там "сюрпризы" могут быть,вражеские саперы на выдумки ох как горазды! Попытаешься выстрелить таким боеприпасом,а он в стволе и взорвется...
  • Денис Александров 84ff0fda
    ОЗМ-72[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедии(перенаправлено с «Мина ОЗМ-72»)
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    ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
    Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
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